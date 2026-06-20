ЗСУ атакували Тюменський НПЗ за 2000 км від України

Тюменський нафтопереробний завод один із найбільших приватних НПЗ Росії, розташований приблизно за 2000 км від українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За данними видання губернатор Тюменської області Олександр Моор повідомив, що на місці працювали аварійні бригади. За його інформацією, завод не постраждав, а працівників евакуювали.

Чому цей завод важливий

Тюменський НПЗ переробляє близько 151 тисячу барелів сирої нафти на добу і є важливим постачальником палива на внутрішній ринок Росії.

Паливна криза в РФ

Атака відбулася на тлі наростаючого паливного дефіциту в Росії. За оцінками EA Analytics, у червні темпи переробки нафти в РФ впали до найнижчого рівня за 20 років.

Кілька південних регіонів офіційно визнали дефіцит бензину, а після ударів по Московському НПЗ мешканці столиці зіткнулися зі зростанням цін на пальне.

У суботу кілька аеропортів Уральського регіону тимчасово призупинили роботу через атаки дронів.