ЗСУ атакували Тюменський НПЗ за 2000 км від України
Тюменський нафтопереробний завод один із найбільших приватних НПЗ Росії, розташований приблизно за 2000 км від українського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За данними видання губернатор Тюменської області Олександр Моор повідомив, що на місці працювали аварійні бригади. За його інформацією, завод не постраждав, а працівників евакуювали.
Чому цей завод важливий
Тюменський НПЗ переробляє близько 151 тисячу барелів сирої нафти на добу і є важливим постачальником палива на внутрішній ринок Росії.
Паливна криза в РФ
Атака відбулася на тлі наростаючого паливного дефіциту в Росії. За оцінками EA Analytics, у червні темпи переробки нафти в РФ впали до найнижчого рівня за 20 років.
Кілька південних регіонів офіційно визнали дефіцит бензину, а після ударів по Московському НПЗ мешканці столиці зіткнулися зі зростанням цін на пальне.
У суботу кілька аеропортів Уральського регіону тимчасово призупинили роботу через атаки дронів.
Нагадаємо, лише цього тижня Московський НПЗ у Капотні атакували двічі – під час наймасованішої атаки на столицю за весь час війни.
Через критичне скорочення запасів нафтопродуктів Кремль дозволив НПЗ випускати "брудне" пальне з низькими екологічними стандартами.
По всій Росії почали вводити ліміти на заправках – "Татнафта" обмежила продаж бензину до 30 літрів за раз.
Раніше українські дрони вже дістали Сизранський НПЗ на відстані понад 800 км від кордону. Удар по Тюмені відсунув цю межу ще на 1200 км углиб Росії.