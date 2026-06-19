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В РФ из-за ударов дронов массово сгорает топливо и срываются миллионные контракты, - СМИ

18:20 19.06.2026 Пт
3 мин
Суды в России завалены исками, а топлива катастрофически не хватает
aimg Сергей Козачук
В РФ из-за ударов дронов массово сгорает топливо и срываются миллионные контракты, - СМИ Фото: топливный кризис в РФ (Getty Images)
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Удары украинских беспилотников по нефтебазам РФ привели к масштабным потерям топлива, срыву контрактов и спровоцировали топливный кризис в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Moscow Times.

Миллионные убытки и сгоревшее топливо

По информации издания, из-за постоянных налетов беспилотников в 2024-2025 годах российские компании массово теряют сотни тонн бензина и дизельного топлива, хранившихся на нефтебазах.

Клиенты хранилищ требуют вернуть уничтоженное топливо или компенсировать его стоимость через суд. В свою очередь, операторы нефтебаз пытаются списать убытки на форс-мажорные обстоятельства.

В частности, в феврале 2026 года Арбитражный суд Москвы взыскал более 8,4 млн рублей с крымского "Морского нефтяного терминала" в пользу компании "Мосрегионгаз". Компания потеряла 132 тонны бензина и 24 тонны дизельного топлива, которые сгорели в результате атаки дронов.

Подобные иски зафиксированы также в отношении "Платоновской нефтебазы" в Тамбовской области и Миллеровской нефтебазы в Ростовской области, где сотни тонн топлива были полностью уничтожены огнем из-за падения обломков беспилотников.

Читайте также: Россия начала закупать бензин из-за топливного кризиса, - Reuters

Топливный кризис в регионах России

Из-за усиления ударов Вооруженных сил Украины по российской нефтяной инфраструктуре в июне 2026 года в России начал разгораться серьезный топливный кризис.

Ситуация на рынке топлива выглядит следующим образом:

  • Введение лимитов - В 53 регионах РФ уже ввели ограничения на продажу топлива для частных автомобилей.
  • Строгие ограничения - в 18 субъектах, включая оккупированные Крым, Севастополь, Херсонскую и Запорожскую области, а также так называемые "ДНР" и "ЛНР", отпускают не более 50 литров (или один полный бак) бензина на одного человека.
  • Острый дефицит - Еще в 11 регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС, хотя официальных лимитов по литражу там пока не ввели.

Топливный коллапс в России

Напомним, из-за критического сокращения запасов нефтепродуктов в результате ударов ВСУ Кремль разрешил российским НПЗ выпускать "грязное" топливо с низкими экологическими характеристиками для внутреннего рынка. С начала 2026 года количество атак украинских беспилотников на энергетические объекты оккупантов увеличилось вдвое.

Из-за острого дефицита по всей России начали вводить лимиты на топливо на АЗС. В частности, крупная нефтяная компания "Татнефть" ограничила продажу бензина для легковых автомобилей до 30 литров за раз, а на некоторых заправках полностью заблокировали безналичный расчет и принимают только наличные.

Масштаб проблем заставил Москву пойти на беспрецедентные шаги, и Россия начала закупать бензин морским путем из-за топливного кризиса. Страна-агрессор ожидает поставок танкерами из Азии, поскольку ресурсы Беларуси и Казахстана не способны покрыть масштабы российского дефицита.

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