Украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ, - Генштаб
Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановился после ударов украинских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Военные рассказали о последствиях массированных обстрелов ряда вражеских объектов 18 июня и в ночь на 19 июня.
"Подтверждено поражение 18 июня 2026 года комплексной установки по переработке нефти, трех резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок", - говорится в заявлении.
Кроме того, дроны нанесли удары по району сосредоточения вражеского вооружения и военной техники возле Северодонецка Луганской области и по складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе.
Также были поражены пункты управления дронами россиян в районах Покровска, Воскресенки и Северска Донецкой области, Новоивановки в Запорожской области, а также Малиевки в Днепропетровской области.
Украинские дроны нанесли удары и по железнодорожным мостам в районах Роздольного и Владиславовки на территории временно оккупированного Крыма. Враг использовал их для обеспечения военных перевозок и снабжения оккупационной армии.
"Силы обороны Украины продолжат системные меры по нанесению ударов до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", - подчеркнули в Генштабе.
Напомним, в ночь на 18 июня и утром беспилотники атаковали Москву. Одной из главных целей стал Московский НПЗ в районе Капотни.
В сети появились многочисленные видео с последствиями удара. На обнародованных кадрах видно попадание в один из резервуаров НПЗ, а также масштабный пожар, вспыхнувший на территории предприятия.
Впоследствии агентство Reuters сообщило, что в результате атаки дронов на Московском НПЗ были повреждены технологические установки. Кроме того, на территории завода возникло несколько очагов возгорания.