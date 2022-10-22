ВСУ уничтожили более 10 беспилотников во время ночных массированных ударов, - ОК "Юг"

Этой ночью, 22 октября, наши воины сбили 11 вражеских беспилотников во время массированных ударов по южным регионам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал спикер ОК "Юг" Владислава Назарова.

"Ночью, во время массированного удара по южным регионам, силами противовоздушной обороны уничтожено 10 ударных беспилотников над Николаевщиной и еще 1 над Кировоградщиной", - пишет Назаров.

Как отмечает Воздушное командование "Юг", в Николаевской области были сбиты беспилотники-камикадзе типа "Shahed-136".

Также спикер ОК "Юг" добавил, что враг попал по одному из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В настоящее время спасатели продолжают тушить пожар.