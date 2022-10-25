Спецназ СБУ уничтожил российскую БМП-3 и две позиции оккупантов: видео

Военнослужащие Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины уничтожили вражескую БМП-3 и две позиции россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Службы безопасности Украины .

Вражеская БМП-3 была обнаружена во время аэроразведки. Тактическая группа разведчиков Центра спецопераций выдвинулась за передовые позиции и уничтожила ее точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

"На другом направлении после прямого попадания гранаты РГО с ударного дрона один из оккупантов отправился на "концерт Кобзона" в роли исполнителя акробатических трюков в воздухе", - отметили в СБУ.

Еще одну позицию россиян, которую они обустроили в захваченных дачных домах, спецназовцы отработали минометным огнем.