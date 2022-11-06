ua ru
Вс, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян (видео)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 06 ноября 2022 10:49
Бойцы "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян (видео) Фото: три БМП россиян 6 ноября уничтожили бойцы "Альфа" (иллюстрация/t.me ok_pivnich1)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Еще три сожженные БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили целые огнем из 120-мм миномета", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, после удара по целям произошла детонация боекомплекта.

Как сообщалось, за последние сутки ВСУ уничтожили еще 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ лишилась почти 76 тысяч своих военных.

Напомним, ВСУ за прошедшие сутки отбили атаки российской армии вблизи 14 населенных пунктов на востоке Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация БМП Война в Украине
NEWS
Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
Возможен ли полный блэкаут в Киеве: ответ Кличко
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины