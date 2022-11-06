Бойцы "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян (видео)

Бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Еще три сожженные БМП на Харьковском направлении - работа спецов ЦСО "А" СБУ. Наши спецназовцы обнаружили место скопления техники и уничтожили целые огнем из 120-мм миномета", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, после удара по целям произошла детонация боекомплекта.