Разрушенные дома, дворы в стекле: репортаж РБК-Украина с мест прилетов в Киеве

В результате атаки зафиксировано падение обломков и попадание в нескольких районах города. Часть домов подверглась разрушениям, выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

Фото: последствия обстрела по Киеву (РБК-Украина)

Повреждены многоэтажные дома, частные помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры

Фото: последствия обстрелов по Киеву (РБК-Украина)

Сегодняшний обстрел столицы

В ночь с 26 на 27 декабря российские войска осуществили массированный обстрел Киев, применив ударные беспилотники и ракеты. В столице длительное время действовала воздушная тревога, силы ПВО работали по воздушным целям.

Также в городе зафиксированы перебои с электро- и теплоснабжением в ряде районов. Коммунальные службы работают над восстановлением подачи ресурсов.

Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае повторных угроз.