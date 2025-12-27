RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Разрушенные дома, дворы в стекле: репортаж РБК-Украина с мест прилетов в Киеве

Фото: последствия обстрела Киева 27 декабря (РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Анастасия Рокитна

Российские войска в ночь на 27 декабря осуществили массированный комбинированный удар по Киеву, применив ракеты и ударные дроны, в результате чего город претерпел значительные разрушения. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем и 28 пострадавших.

РБК-Украина в репортаже показывает последствия вражеской атаки по Киеву утром 27 декабря.

В результате атаки зафиксировано падение обломков и попадание в нескольких районах города. Часть домов подверглась разрушениям, выбиты окна, повреждены фасады и кровли.

 
Фото: последствия обстрела по Киеву (РБК-Украина)

Повреждены многоэтажные дома, частные помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры

 

 
Фото: последствия обстрелов по Киеву (РБК-Украина)

Сегодняшний обстрел столицы

В ночь с 26 на 27 декабря российские войска осуществили массированный обстрел Киев, применив ударные беспилотники и ракеты. В столице длительное время действовала воздушная тревога, силы ПВО работали по воздушным целям.

Также в городе зафиксированы перебои с электро- и теплоснабжением в ряде районов. Коммунальные службы работают над восстановлением подачи ресурсов.

Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае повторных угроз.

 

Напомним, в Воздушных сил ВСУ сообщили, что Россия атаковала Украину, применив 40 ракет и 519 ударных дронов. Силам ПВО удалось сбить 503 вражеские цели. Киев - среди пострадавших городов.

Подробнее о двойном ударе РФ по Киеву - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обстрел КиеваРакетыДрони