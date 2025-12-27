UA

Зруйновані будинки, двори у склі: репортаж РБК-Україна з місць прильотів у Києві

Фото: наслідки обстрілу Києва 27 грудня (РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Анастасія Рокитна

Російські війська в ніч на 27 грудня здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та ударні дрони, унаслідок чого місто зазнало значних руйнувань. Станом на зараз відомо про одного загиблого та 28 постраждалих.

РБК-Україна в репортажі показує наслідки ворожої атаки по Києву зранку 27 грудня.

Унаслідок атаки зафіксовано падіння уламків та влучання у кількох районах міста. Частина будинків зазнала руйнувань, вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

 
Фото: наслідки обстрілу по Києву (РБК-Україна)

Пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні помешкання та інші об’єкти цивільної інфраструктури

 

 
Фото: наслідки обстрілу по Києву (РБК-Україна)

Сьогоднішній обстріл столиці

В ніч з 26 на 27 грудня російські війська здійснили масований обстріл Київ, застосувавши ударні безпілотники та ракети. У столиці тривалий час діяла повітряна тривога, сили ППО працювали по повітряних цілях.

Також у місті зафіксовано перебої з електро- та теплопостачанням у низці районів. Комунальні служби працюють над відновленням подачі ресурсів.

Міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі повторних загроз.

Нагадаємо, у Повітряних сил ЗСУ повідомили, що Росія атакувала Україну, застосувавши 40 ракет та 519 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити 503 ворожі цілі. Київ - серед постраждалих міст.

Детальніше про подвійний удар РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

