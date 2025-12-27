Зруйновані будинки, двори у склі: репортаж РБК-Україна з місць прильотів у Києві

Унаслідок атаки зафіксовано падіння уламків та влучання у кількох районах міста. Частина будинків зазнала руйнувань, вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

Фото: наслідки обстрілу по Києву (РБК-Україна)

Пошкоджено багатоповерхові будинки, приватні помешкання та інші об’єкти цивільної інфраструктури

Сьогоднішній обстріл столиці

В ніч з 26 на 27 грудня російські війська здійснили масований обстріл Київ, застосувавши ударні безпілотники та ракети. У столиці тривалий час діяла повітряна тривога, сили ППО працювали по повітряних цілях.

Також у місті зафіксовано перебої з електро- та теплопостачанням у низці районів. Комунальні служби працюють над відновленням подачі ресурсів.

Міська влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі повторних загроз.