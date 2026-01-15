Отмена отсрочки для студентов в возрасте 25+: что решили в Раде

В Верховной Раде сегодня рассмотрели поправку к законопроекту №13574, которая предусматривала потерю отсрочки от мобилизации для студентов, начавших обучение после 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВРУ.

Решение Верховной Рады

Для того, чтобы эта поправка осталась в тексте закона, нужно было набрать минимально 226 голосов.

Однако голосов для ее включения не хватило. "За" проголосовали лишь 137 народных депутатов. В результате данную поправку отклонили.

Что предлагалось Комитетом ВРУ

Нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, который представлял в парламенте поправку, аргументировал ее тем, что отсрочка для студентов не должна злоупотребляться.

"Позиция Комитета по этой поправке очень проста. Во-первых, конституционное право на образование этой поправкой никто не отменяет. Мы лишь отменяем право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации тем гражданам, которые злоупотребляют этим правом", - заявил Вениславский.

По его словам, до полномасштабного вторжения РФ в Украину студентов в возрасте от 25 и выше лет было 30 тысяч на все государство, а на сегодня таких студентов 250 тысяч.

"То есть это не реализация права на образование, это злоупотребление предусмотренным правом на образование для того, чтобы получить отсрочку от призыва на военную службу и для того, чтобы не выполнять свой конституционный долг защищать Отчизну", - подытожил Вениславский.

Но в результате голосования народные депутаты все же не одобрили того, чтобы поправка осталась в законе. Поэтому действующие правила об отсрочке для студентов остаются без изменений.