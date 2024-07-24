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"Сделаем все возможное": Сырский заявил о намерениях достижения границ 1991 года

Украина, Среда 24 июля 2024 10:10
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"Сделаем все возможное": Сырский заявил о намерениях достижения границ 1991 года Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский (facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Ярослава Борзова

У Киева есть план возвращения Крыма, который остается большой военной тайной. Для достижения международно признанных границ 1991 года будет делаться все возможное.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Guardian.

Как заявил Сырский, у Киева есть план возвращения Крыма после незаконной его аннексии диктатором Путиным.

"Это реалистично. Конечно, это большая военная тайна. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить... чтобы освободить наших граждан, находящихся на страдающих оккупированных территориях", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Выход Украины на границы 1991 года

Следует отметить, что приоритетной целью для Украины в войне с РФ является выход на международно признанные границы 1991 года. Страны-союзники не раз выражали уверенность в том, что нашему государству удастся достичь данной цели.

Однако ситуация изменилась из-за ряда факторов, которые затормаживают или делают невозможным оказание помощи Украине.

В частности, в данном вопросе большую роль играет исчерпывающий ресурс снарядов, необходимость пополнения личного состава, финансовой и военной поддержки.

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Вооруженные силы Украины Граница с РФ Война России против Украины Александр Сырский
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