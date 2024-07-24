"Зробимо все можливе": Сирський заявив про наміри досягнення кордонів 1991 року

У Києва є план повернення Криму, який залишається великою військовою таємницею. Для досягнення міжнародно визнаних кордонів 1991 року робитиметься все можливе.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Guardian .

"Це реалістично. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Ми повинні перемогти... щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Як заявив Сирський, Київ має план повернення Криму після незаконної його анексії диктатором Путіним.

Вихід України на кордони 1991 року

Варто зауважити, що пріоритетною метою для України у війні з РФ є вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року. Країни-союзники не раз виказували впевненість у тому, що нашій державі вдасться досягнути даної мети.

Однак, наразі ситуація змінилась через ряд факторів, які загальмовують чи унеможливлюють надання допомоги Україні.

Зокрема, в даному питанні велику роль грає вичерпний ресурс снарядів, необхідність поповнення особового складу, фінансової та військової підтримки.

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