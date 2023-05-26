ua ru
Пт, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Госдепе США заявили, что Украине по силам восстановить государственные границы 1991 года

Новина українською →
Украина, Пятница 26 мая 2023 04:48
В Госдепе США заявили, что Украине по силам восстановить государственные границы 1991 года Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Украина имеет все возможности для того, чтобы освободить временно оккупированные Россией территории и восстановить границы 1991 года.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов отметили, что у Украины есть право и возможности на восстановления собственных границ, в том числе на возврат оккупированного полуострова Крым.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", - сказал спикер Госдепа в ответ на вопрос, направлена ли помощь США на восстановление Украиной границ 1991 года.

Помощь США для Украины

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму до 300 миллионов долларов. Ожидается, что партнеры передадут больше управляемых реактивных снарядов залпового огня для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Америка передала Украине почти 100% необходимой для контрнаступления техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Украинские войска контратакуют в районе Спорного: карты боев ISW
Украинские войска контратакуют в районе Спорного: карты боев ISW
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром