Сырский призвал украинцев за границей отдать свой конституционный долг

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский завил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия наращивает свои сухопутные войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг", - заявил он.

Сырский также призвал украинцев, живущих за границей, принять участие в войне.

"Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где вы были, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос", - подчеркнул он.