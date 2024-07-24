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Сырский призвал украинцев за границей отдать свой конституционный долг

Среда 24 июля 2024 09:47
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Сырский призвал украинцев за границей отдать свой конституционный долг Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский завил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия наращивает свои сухопутные войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг", - заявил он.

Сырский также призвал украинцев, живущих за границей, принять участие в войне.

"Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где вы были, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена еще с начала полномасштабного вторжения российских войск.

23 июля Верховная Рада приняла решение продлить ее на 90 дней. Соответствующую инициативу внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что 18 мая в Украине вступил в силу новый комплексный закон о мобилизации. Среди прочего, он обязывает военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет обновить свои военно-учетные данные. Граждане должны были выполнить это требование до 16 июля включительно. Нарушителям грозит штраф, и им могут отправить повестку по почте.

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