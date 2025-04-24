Срыв переговоров в Лондоне и удар по заводу, где производят "Шахеды": новости за 23 апреля

Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине

Переговоры о прекращении огня и в целом окончании войны, которые должны были состояться сегодня в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили. Уровень делегаций снизили на фоне сообщений СМИ о "мирном" плане Вашингтона, который предусматривает признание Крыма российским и заморозку фронта.

Больше о том, почему встреча в Лондоне на высоком уровне не состоится и при чем тут американский "мирный" план - в материале РБК-Украина.

Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Татарстане, - Генштаб

Силы обороны поразили завод по производству ударных дронов в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ). Он находится на расстоянии более 1000 км от государственной границы Украины, сообщил Генштаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что производственная мощность предприятия около 300 различных беспилотников в сутки.

РФ готовит наступление на востоке Украины: уменьшила штурмы и накапливает силы

Россияне готовят наступление для выхода на админграницу Днепропетровской и Донецкой областей. Для этого оккупанты накапливают силы, поэтому уменьшили количество штурмов, сообщила тактическая группа "Угледар".

Как отмечают военные, в течение 16-22 апреля противник существенно уменьшил количество штурмовых действий в зоне ответственности тактической группы "Угледар".

Украина выдвинула жесткое условие для обсуждения вопроса территорий, - Reuters

Украина подготовила для Европы документ по мирным переговорам. В нем было указано четкое условие для обсуждения вопроса территорий, пишет Reuters.

Речь о том, что никаких обсуждений территориальных вопросов не будет до "полного и безусловного прекращения огня".

"Может потерять всю Украину". Трамп раскритиковал заявление Зеленского по Крыму

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина не признает оккупацию Крыма вредят мирным переговорам с Россией, заявил президент США Дональд Трамп.

"Никто не требует от Зеленского признать Крым российской территорией, но если ему нужен Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда его передали России без единого выстрела?" - добавил он.