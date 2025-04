Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине

Напомним, Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, писало, что Путин якобы готов уступить свое предыдущее требование о полном контроле над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, "если США признают, что Крым принадлежит России, и заблокируют вступление Украины в НАТО".

В то же время, пишет The Wall Street Journal, британские и французские чиновники открыты к сценарию нынешней линии контроля (фронта) в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку Украины.

Украинские чиновники сказали The Telegraph, что скептически относятся к прогрессу в мирном соглашении.

Как отмечает The Telegraph, этот план был бы для Украины горькой пилюлей, поскольку она потеряла бы территорию, не получив никаких четких гарантий безопасности от США.

Предложения США, изложенные в издании The Telegraph, в общем совпадают. Однако они изложены в формате 7 пунктов, а именно:

При этом в плане есть некоторые изменения в пользу Украины. А именно отказ РФ от двух небольших территорий, которые сейчас оккупированы ее войсками. Так, частичным поступом Украине, как пишет The Telegraph, станет возвращение доступа к устью Днепра и отвод российских войск из еще одного района Херсонщины.

Так что предлагают США? Британское издание The Telegraph и американское Axios раскрыли содержание предложений США по завершению российско-украинской войны.

Издание The Wall Street Journal писало, что американцы выдвинули свои "мирные" предложения в конфиденциальном документе, который представили украинской делегации и на встрече в Лондоне хотели бы услышать ответ от Киева на их инициативы. А в случае положительного отклика - эти идеи направили бы в Москву.

При подготовке материала использовались: публикации The Telegraph, Bloomberg, CNN, Sky News, The Wall Street Journal, Axios, Financial Times, заявления лидеров стран, правительств и других должностных лиц.

Больше о переговорном процессе, почему США хотят быстрого прогресса, зачем было Путину "пасхальное перемирие" и на чем настаивает Киев - в материале РБК-Украина "Последняя попытка Трампа? Близки ли США к соглашению о мире в Украине и что задумал Путин".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.