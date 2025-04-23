Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине

Переговоры о прекращении огня и в целом окончании войны , которые должны были состояться сегодня в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили. Уровень делегаций снизили на фоне сообщений СМИ о "мирном" плане Вашингтона, который предусматривает признание Крыма российским и заморозку фронта.

Больше о том, почему встреча в Лондоне на высоком уровне не состоится и при чем тут американский "мирный" план - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Почему лондонская встреча на уровне "топов" сорвалась и какими сегодня будут обсуждения?

Что за "мирный план" США, о котором Штаты молчат официально, но пишет западная пресса?

Почему Рубио отменил визит в Лондон и при чем здесь слова Зеленского о Крыме?

Что возмущает европейских чиновников на фоне обсуждений каким должно быть мирное соглашение по Украине?

Сегодняшняя встреча в Лондоне должна была бы стать второй после переговоров в Париже, с участием Великобритании, Франции, Германии, Украины и США на уровне глав МИД. На ней, как ожидалось, должны были бы продолжить обсуждение американского плана прекращения российско-украинской войны и путь к прекращению огня.

При этом президент Владимир Зеленский отмечал, что в первую очередь переговоры должны быть направлены на достижение безусловного прекращения огня в Украине. Западные СМИ также писали, что Киев сосредоточен на том, чтобы обсудить 30-дневное прекращение огня, а не рамки мирного плана Трампа.

Издание The Wall Street Journal писало, что американцы выдвинули свои "мирные" предложения в конфиденциальном документе, который представили украинской делегации и на встрече в Лондоне хотели бы услышать ответ от Киева на их инициативы. А в случае положительного отклика - эти идеи направили бы в Москву.

Однако, все пошло "не по плану". Переговоры, которые сегодня должны были пройти в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили. Все из-за "мирного плана" США, в котором говорится о признании Крыма российским и замораживании линии фронта.

Что предлагают США в "мирном" плане?

Так что предлагают США? Британское издание The Telegraph и американское Axios раскрыли содержание предложений США по завершению российско-украинской войны.

Ключевой пункт предложения - официальное признание оккупированного Крыма российским, а также фактическое признание оккупации других территорий. Это будет означать "замораживание" нынешней линии фронта, оставляя российскому диктатору Владимиру Путину контроль над большинством оккупированных земель.

При этом в плане есть некоторые изменения в пользу Украины. А именно отказ РФ от двух небольших территорий, которые сейчас оккупированы ее войсками. Так, частичным поступом Украине, как пишет The Telegraph, станет возвращение доступа к устью Днепра и отвод российских войск из еще одного района Херсонщины.

По версии Axios, предложения США российской стороне следующие:

"Де-юре" признание США российского контроля над Крымом.

"Де-факто" признание оккупации Россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте отмечается, что Украина может стать частью Европейского Союза.

Отмена санкций, введенных с 2014 года.

Расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

При этом Украине предлагают:

"Надежную гарантию безопасности" с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников (документ расплывчато говорит о том, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США).

Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной Россией.

Беспрепятственный проход по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины.

Компенсация и помощь на восстановление, хотя в документе не указано, откуда именно будет браться финансирование.

Предложения США, изложенные в издании The Telegraph, в общем совпадают. Однако они изложены в формате 7 пунктов, а именно:

Первый и второй пункт - немедленное прекращение огня и прямые переговоры между Украиной и Россией .

. Третий пункт требует, чтобы Украина воздерживалась от стремления вступить в НАТО, хотя страна все еще может свободно присоединиться к ЕС. Европейские силы могут обеспечить стабильность, однако, как отмечает The Telegraph, США не гарантируют их поддержку.

хотя страна все еще может свободно присоединиться к ЕС. Европейские силы могут обеспечить стабильность, однако, как отмечает The Telegraph, США не гарантируют их поддержку. Четвертый пункт плана - официальное признание Крыма российским . Это противоречит международному праву, согласно которому "ни одна страна не может аннексировать территорию другого государства". Кроме Крыма, Россия удерживает части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Предложение фактически позволяет сохранить контроль агрессора над этими регионами, хотя и без формального признания .

. Это противоречит международному праву, согласно которому "ни одна страна не может аннексировать территорию другого государства". Кроме Крыма, Предложение фактически позволяет сохранить контроль агрессора над этими регионами, хотя и . Пятый пункт - Запорожскую АЭС, которая сейчас под оккупацией РФ, предлагают передать под управление США . (Axios же пишет, что речь идет о том, что ЗАЭС будет считаться и украинской, но будет управляться США. При этом электроэнергия от станции будет поставляться как в Украину, так и в Россию).

. будет считаться и украинской, но будет управляться США. При этом электроэнергия от станции будет поставляться как в Украину, так и в Россию). Согласно шестому пункту, Украина подпишет соглашение о полезных ископаемых , что позволит американским компаниям получить доступ к природным ресурсам страны.

, что позволит американским компаниям получить доступ к природным ресурсам страны. Пункт седьмой восстанавливает возможность новых отношений между Америкой и Россией, включая, что все санкции США с РФ будут сняты, и две страны смогут начать сотрудничество в энергетической сфере.

Как отмечает The Telegraph, этот план был бы для Украины горькой пилюлей, поскольку она потеряла бы территорию, не получив никаких четких гарантий безопасности от США.

Сам план США в целом, обращают внимание СМИ, противоречит нескольким заявленным политическим целям Великобритании. Поскольку премьер-министр страны Кир Стармер сказал Зеленскому, что Лондон настроен на то, чтобы "Украина находилась на необратимом пути к членству в НАТО".

Также вызывает вопрос касательно того, могут ли в конце концов быть размещены любые британские или другие европейские войска в Украине после любого мирного соглашения.

Однако, согласно предложениям США, ничто не помешает Украине наращивать свои Вооруженные силы, а европейским странам продолжать поставлять оружие. Так как, пишет Reuters, американцы не поддерживают требование РФ о "демилитаризации" Украины и не возражают против участия европейских сил в будущих гарантиях безопасности для Украины.

Отметим, что официально предложения США по мирному соглашению не озвучивались. Впрочем, сегодня Вашингтон в очередной раз пригрозил прекратить свою посредническую роль между РФ и Украиной.

Соответствующее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он предупредил, что Штаты откажутся от посредничества, "если не получат положительного ответа".

"Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам", - добавил Вэнс.

Что происходит с переговорами в Лондоне, кто в них будет участвовать?

Ранее сообщалось, что США на переговорах с украинскими и европейскими коллегами в Лондоне по российско-украинской войне на этой неделе будут представлять госсекретарь Марко Рубио и спецпредставители президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Однако вчера вечером стало известно, что Рубио не поедет на эту встречу. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс сказала, что причиной стали "логистические проблемы в его расписании".

Однако CNN обращает внимание, что Рубио будет отсутствовать поскольку Зеленский накануне отверг признание Крыма российским.

Напомним, что во время общения с журналистами 22 апреля президент Украины разговоры о контроле над Крымом и ЗАЭС и невступление Украины в НАТО назвал спекуляцией.

"Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Здесь нет, о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, Украина хочет быстрого справедливого мира для себя, но и безусловного прекращения огня как первого шага к этому. Таким образом, американцев на переговорах в Лондоне сегодня представит только спецпосланник Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог. В свою очередь Sky News узнало, что в целом переговоры в Лондоне сегодня состоятся на более низком уровне. Без глав МИД Британии, США, Франции, Германии и Украины. Вместо этого состоятся обсуждения между высокопоставленными чиновниками из пяти стран, хотя, как известно, министр иностранных дел Украины все еще должен быть в столице и проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Лемми, сообщает медиа.

Как реагирует Украина и ЕС

Украинские чиновники сказали The Telegraph, что скептически относятся к прогрессу в мирном соглашении.

ЕС в свою очередь, по словам неназванных европейских чиновников, решительно против идеи США об отмене санкций против РФ до завершения переговоров,

Европейские дипломаты считают "маловероятным" прорыв в переговорах по урегулированию войны РФ против Украины. Они отметили, что "шансы остаются мизерными", несмотря на давление со стороны Трампа.

В то же время, пишет The Wall Street Journal,британские и французские чиновники открыты к сценарию нынешней линии контроля (фронта) в обмен на гарантии безопасности и экономическую поддержку Украины.

Но Франция и Великобритания предпочли бы соглашение, которое признает контроль над территориями, захваченными Россией у Украины во время войны, только "де-факто", вроде перемирия, которое положило конец Корейской войне.

На фоне массива вышеупомянутых сообщений западных СМИ, РБК-Украина поинтересовалось у источников, что же происходит на самом деле вокруг переговоров в Лондоне

"Пока ситуация примерно такая, что наша делегация на пути на встречу, встреча планировалась в середине дня, ее организаторы британцы, и именно Лондон всех собирал - обещали присутствие Украины, Америки, Франции, Германии и Британии, мы готовы к переговорам. Если Рубио пропускает, то ясно тогда, что формата с Рубио не может быть. Но мы готовы ко всем форматам и всем разговорам", - рассказал источник изданию.

Отметим, что тем временем в США уже якобы выражают обеспокоенность тем, что "Украина может вернуться к своим предыдущим жестким условиям на переговорах, что сделает невозможным любое соглашение". Как пишет Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника, такую обеспокоенность выразил госсекретарь США.

Какими тогда будут переговоры в Лондоне сегодня?

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило информацию из СМИ, что сегодняшние переговоры на высоком уровне все же отложены.

Как отметили в ведомстве, это произошло на фоне утечек информации о том, что Россия якобы готова отказаться от своих территориальных претензий на три украинских региона, которые она лишь частично оккупировала, в обмен на признание аннексии Крыма со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, писало, что Путин якобы готов уступить свое предыдущее требование о полном контроле над Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями, "если США признают, что Крым принадлежит России, и заблокируют вступление Украины в НАТО".

Издание написало, что Путин сказал об этом спецпосланнику президента Трампа Уиткоффу, который уже не раз приезжал в Россию и планирует это сделать снова на этой неделе (в Кремле эту публикацию "фейком").

Однако переговоры, как подчеркнули в МИД Великобритании сегодня будут проходить на официальном уровне, но кулуарно (закрытые для СМИ).

Уже известно, что в Лондон прибыла украинская делегация с участием руководителя ОП Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибиги.

"Несмотря на все, будем работать ради мира. Как и договорились в Париже, встретимся с американскими и европейскими собеседниками, которые находятся сегодня в британской столице. Путь к миру непростой, но Украина была и остается преданной мирным усилиям", - написал Ермак.

Он отметил, что сегодня в Лондоне будут говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и устойчивого мира.