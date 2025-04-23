Украина выдвинула жесткое условие для обсуждения вопроса территорий, - Reuters
Украина подготовила для Европы документ по мирным переговорам. В нем было указано четкое условие для обсуждения вопроса территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации неназванного источника издания, вчера, 22 апреля, Украина передала Европе документ, в котором было сказано, что никаких обсуждений территориальных вопросов не будет до "полного и безусловного прекращения огня".
Собеседник Reuters уточнил, что именно после этого государственный секретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры с Украиной, Францией и Британией.
Источник журналистов считает, что явная нервозность США может указывать на то, что позиция Украины не совпадает с договоренностями между Вашингтоном и россиянами.
Рубио не поехал в Лондон
Напомним, сегодня, 23 апреля, в Лондоне планировалась встреча украинских, американских, французских и британских чиновников.
Но вчера стало известно, что в переговорах не будет участвовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
CNN со ссылкой на источники писало о том, что Рубио не поехал в Лондон, поскольку президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения Вашингтона признать Крым российским. Это была "ключевая деталь" американского "мирного плана".
Более детально о том, почему Рубио отказался от поездки на переговоры с Украиной и еще двумя странами, - в материале РБК-Украина.
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