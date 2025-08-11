ua en ru
В конце концов, я сведу Путина и Зеленского в одной комнате, - Трамп

Понедельник 11 августа 2025 19:50
В конце концов, я сведу Путина и Зеленского в одной комнате, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп уверен, что сведет российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в одной комнате.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время пресс-конференции.

"Следующая встреча будет между Зеленским и Путиным. Или - Зеленский, Путин и я", - сказал Трамп.

Американский президент отметил, что будет присутствовать на встрече, "если им это нужно".

"В конце концов, я сведу их (Путина и Зеленского - ред.) в одной комнате. Я или буду там, или меня там не будет. И я думаю, что это будет решено", - добавил он.

Встреча Трампа и Путина

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп сообщил, что он встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

По данным NBC, Белый дом рассматривает вариант пригласить президента Украины Владимира Зеленского.

Однако сегодня Трамп заявил, что Зеленского не будет на встрече.

"Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он был на многих встречах, он был на них три с половиной года, и ничего не произошло", - сказал американский президент.

