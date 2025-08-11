ua en ru
Зрештою, я зведу Путіна та Зеленського в одній кімнаті, - Трамп

Понеділок 11 серпня 2025 19:50
Зрештою, я зведу Путіна та Зеленського в одній кімнаті, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп впевнений, що зведе російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського в одній кімнаті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час пресконференції.

"Наступна зустріч буде між Зеленським та Путіним. Або - Зеленський, Путін і я", - сказав Трамп.

Американський президент зазначив, що буде присутнім на зустрічі, "якщо їм це потрібно".

"Зрештою, я зведу їх (Путіна та Зеленського - ред.) в одній кімнаті. Я або буду там, або мене там не буде. І я думаю, що це буде вирішено", - додав він.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп повідомив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.

Однак сьогодні Трамп заявив, що Зеленського не буде на зустрічі.

"Я б сказав, що він міг би поїхати, але він був на багатьох зустрічах, він був на них три з половиною роки, і нічого не сталося", - сказав американський президент.

