ua en ru
Пн, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Образцы с Луны удивили ученых: в почве обнаружили аномальную форму железа

19:12 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Образцы с Луны удивили ученых: в почве обнаружили аномальную форму железа Находка "Чанье-6" изменила представление о Луне (коллаж: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В лунной почве обнаружили необычную форму железа, которая обычно возникает при экстремально высоких температурах. Ее наночастицы впервые обнаружили в ударном стекле из образцов, которые китайская миссия "Чанье-6" доставила на Землю в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новое исследование, опубликованное в профессиональном вестнике PNAS.

Температурный парадокс и механизм "закалки"

Ученые объяснили: металлическое железо - один из главных материалов, придающих Луне магнитных свойств. Обычно его атомы образуют структуру, которая остается стабильной при температуре ниже 910 °C. У гамма-железа атомы расположены иначе, но при обычном охлаждении эта структура должна превращаться в привычную форму железа.

Однако в лунных образцах из бассейна Южный полюс - Эйткен наночастицы гамма-железа сохранились в стабильном состоянии даже при комнатной температуре благодаря специфическим космическим процессам:

  • при падении метеоритов на поверхность Луны возникают колоссальное давление и мгновенный нагрев вещества;

  • в расплавленную породу попадают микропримеси элементов-стабилизаторов, в том числе углерода;

  • происходит сверхбыстрое охлаждение образовавшегося ударного стекла, что буквально "упаковывает" и консервирует структуру гамма-железа внутри микроскопических частиц, не давая ей перестроиться.

Читайте больше: Луна могла образоваться всего за 5 часов: ученые изменили мнение о происхождении спутника Земли

Новый взгляд на эволюцию лунного динамо-эффекта

Используя электронную голографию, исследователи смогли получить прямые изображения вихревого ферромагнитного доменного состояния наночастиц и доказать, что эта форма железа способна фиксировать и сохранять остаточную намагниченность.

Сейчас Луна лишена глобального магнитного поля, однако в далеком прошлом его жидкое ядро генерировало полноценный динамо-эффект.

Это открытие поможет ученым лучше понять, как формировалось магнитное поле Луны и как оно менялось со временем. Кроме того, исследователи смогут более точно изучить, как мощные удары астероидов намагничивали лунные породы.

Не пропустите:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые
Новости
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Аналитика
Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой