Не только Земля: ученые доказали, что Солнце разрушит орбиты всех планет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свежее исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters .

Почему не спасутся даже далекие планеты?

Ранее исследователи предполагали, что планеты вблизи Солнца, включая Землю, будут поглощены, тогда как более далекие газовые гиганты останутся невредимыми. Однако новая научная работа очерчивает более тревожную картину.

Команда ученых под руководством астрофизиков из Калифорнийского технологического института утверждает, что даже отдаленные объекты могут не пережить отметку в один миллиард лет после того, как Солнце превратится в белого карлика - чрезвычайно плотный остаток угасшего ядра.

Даже к этому моменту существует вероятность того, что орбиты планет начнут пересекаться. Эта "динамическая нестабильность" способна уничтожить всю планетарную систему гораздо быстрее, чем считалось раньше.

Читайте больше: Компоненты жизни нашли по всему космосу: ученые назвали их количество

Непредсказуемая смерть звезды

Чтобы сделать такие выводы, ученые с помощью суперкомпьютера смоделировали движение планет в течение миллиардов лет, пока Солнце проходило финальные стадии эволюции.

Исследователи отмечают, что превращение звезды в белого карлика может сопровождаться беспорядочными толчками и резкими выбросами массы. Иными словами, последние минуты жизни нашего светила будут непредсказуемыми, а орбиты планет будут разрушены из-за рокового бурного рассеяния.

"Ньютон, наблюдая за движением орбит Юпитера и Сатурна, подозревал, что планетарный порядок смертен, и три столетия небесной механики — от классических теорем неизменности до миллиардрочных числовых интегрирований - постепенно откладывали этот приговор, в последнее время до сроков, далеко превышающих возраст Вселенной", - пишут исследователи.

"Наши результаты возвращают распад Солнечной системы на привычную для астрофизики территорию и смещают его причину: это не медленная утечка хаоса или случайная встреча с пролетающей звездой, а именно Солнце, которое умирая не просто увеличивает созданную им планетарную систему, а встряхивает ее и, чаще всего", - резюмируют авторы.