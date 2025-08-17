"Совсем другой подход": Вучич пригрозил жесткими действиями против сербских протестующих

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вучича для СМИ.

Вучич пообещал, что сербское правительство в ближайшее время примет очень решительные меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию и прекратить любые беспорядки в стране.

Президент Сербии также анонсировал "совсем другой подход" к протестующим по сравнению с тем, что было раньше. По его словам, сначала будет ощущение, что власть отступает перед протестами, но это сменится "конкретными решительными действиями".

"В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого очень решительные действия. Мы используем все, что имеем, чтобы вернуть порядок, мир и законность в нашей стране, и мы это сделаем", - заявил он.