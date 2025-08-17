ua en ru
"Совсем другой подход": Вучич пригрозил жесткими действиями против сербских протестующих

Сербия, Воскресенье 17 августа 2025 15:41
"Совсем другой подход": Вучич пригрозил жесткими действиями против сербских протестующих Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Сербии Александар Вучич заявил о намерениях сербского правительства принять "жесткие меры" для подавления протестов, которые охватили страну из-за трагедии в Нови-Саде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вучича для СМИ.

Вучич пообещал, что сербское правительство в ближайшее время примет очень решительные меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию и прекратить любые беспорядки в стране.

Президент Сербии также анонсировал "совсем другой подход" к протестующим по сравнению с тем, что было раньше. По его словам, сначала будет ощущение, что власть отступает перед протестами, но это сменится "конкретными решительными действиями".

"В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого очень решительные действия. Мы используем все, что имеем, чтобы вернуть порядок, мир и законность в нашей стране, и мы это сделаем", - заявил он.

Напомним, что массовые протесты в Сербии активизировались во вторник, 12 августа. Протесты охватили в том числе Белград, столицу страны. По информации СМИ, только за 12, 13 и 14 августа во время столкновений пострадали 27 полицейских и около 80 гражданских лиц, 47 человек задержали. А по состоянию на утро 17 августа счет пострадавших во время протестов пошел на сотни людей.

Студенческие протесты в Сербии начались в ноябре 2024 года после того, как в северном городе Нови-Сад обвалился навес железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек. Это вызвало бурные обвинения в коррупции в государственных инфраструктурных проектах.

Недавно сербский суд арестовал 13 человек, подозреваемых по делу об обвале навеса на вокзале города Нови Сад. Среди них - два бывших министра.

