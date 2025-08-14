В Сербии активизировались протесты: в Белграде полиция разогнала митингующих (видео)
В Сербии продолжаются антиправительственные акции протеста. В столице Белграде и ряде других городов, полицейский спецназ жестко разогнал митингующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Протесты в стране активизировались во вторник, 12 августа. Противники и сторонники сербского правительства сошлись в противостоянии после более чем девяти месяцев непрерывных протестов против популистского президента Александра Вучича.
Стычки начались во Врбасе, к северо-западу от столицы Белграда, где полиция разделила две группы возле местного офиса правящей Сербской прогрессивной партии.
Комиссар полиции Драган Василевич заявил государственной телекомпании RTS, что протестующие "пришли, чтобы напасть" на сторонников правящей партии возле ее офиса. Правоохранители задержали несколько человек.
В среду вечером сторонники президента и антиправительственные демонстранты бросали друг в друга сигнальные ракеты и другие предметы в северном городе Нови-Сад, что заставило полицию вмешаться.
Тысячи людей собрались на протесты в других частях страны, преимущественно возле местных штаб-квартир партии Вучича.
Полиция разминала толпу в городе Кралево, протесты также состоялись в южном городе Ниш и в центральных городах Чачак и Крагуевац.
В Белграде полиция разогнала антиправительственных демонстрантов в одном из районов и использовала для этого слезоточивый газ.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ночь на четверг в протестах в Сербии пострадали более 60 митингующих и 16 полицейских.
Министр внутренних дел Ивица Дачич призвал к "восстановлению правопорядка", а Вучич назвал антиправительственных демонстрантов "бандитами", что является привычным для правительства способом характеристики оппонентов.
Что предшествовало
Студенческие протесты в Сербии начались в ноябре после того, как в северном городе Нови-Сад обвалился навес железнодорожного вокзала, в результате чего погибли 16 человек. Это вызвало бурные обвинения в коррупции в государственных инфраструктурных проектах.
Президент Сербии, другие чиновники и проправительственные СМИ неоднократно называли протестующих "террористами", хотя протесты были преимущественно мирными.
Во главе с университетскими студентами, протестующие требуют от Вучича назначить досрочные парламентские выборы, но тот отказывается это сделать.
В январе Вучич не исключил проведения досрочных выборов, но позже и при одном условии.
На прошлой неделе сербский суд арестовал 13 человек, подозреваемых по делу об обвале навеса на вокзале города Нови Сад. Среди них - два бывших министра.