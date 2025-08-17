"Зовсім інший підхід": Вучич пригрозив жорсткими діями проти сербських протестувальників

Президент Сербії Александар Вучич заявив про наміри сербського уряду вжити "жорстких заходів" для придушення протестів, які охопили країну через трагедію в Нові-Саді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вучича для ЗМІ.

Вучич пообіцяв, що сербський уряд найближчим часом вживе дуже рішучих заходів для того, щоб стабілізувати ситуацію та припинити будь-які заворушення в країні.

Президент Сербії також анонсував "зовсім інший підхід" до протестувальників у порівнянні із тим, що було раніше. За його словами, спочатку буде відчуття, що влада відступає перед протестами, але це зміниться "конкретними рішучими діями".

"Найближчими три-чотири дні ви побачите наші, можливо, несподівані рішення, а після цього дуже рішучі дії. Ми використаємо все, що маємо, щоб повернути порядок, мир і законність у нашій країні, і ми це зробимо", - заявив він.