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Обвал на вокзале в Сербии: в стране прошла череда арестов, за решеткой - два экс-министра

Понедельник 04 августа 2025 01:48
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Обвал на вокзале в Сербии: в стране прошла череда арестов, за решеткой - два экс-министра Иллюстративное фото: в Сербии арестовали 13 человек по делу об обвале навеса на вокзале (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Сербии суд принял решение об аресте 13 человек, подозреваемых по делу об обвале навеса на вокзале города Нови Сад. Обвал вызвал гибель 16 человек и привел к масштабным протестам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РТС.

Как пишет издание, Высший суд Белграда принял решение о 30-дневном аресте экс-министра торговли Томислава Момировича, бывшего министра инфраструктуры Горана Весича и еще 11 человек, которые являются подозреваемыми по делу об обвале навеса на железнодорожном вокзале города Нови Сад.

Сейчас фигурантов подозревают в коррупционных правонарушениях при модернизации железной дороги. Их действия могли нанести ущерб госбюджету на 115 млн долларов. Подозреваемые могут в течение следующих трех дней обжаловать решение суда.

Протесты в Сербии

В Сербии не утихают протесты после обвала крыши на вокзале в Нови-Саде, который унес жизни 16 человек. Общественное возмущение растет: на фоне трагедии в отставку подали министры торговли, транспорта, строительства и инфраструктуры. Однако митингующие обвиняют власть в коррупции и требуют системных изменений.

Премьер Милош Вуцевич также объявил о своей отставке, объяснив это попыткой снизить градус напряжения. Протесты в Белграде вспыхивают не впервые - в ноябре 2024 года уже проходили массовые митинги, а еще раньше, в декабре 2023-го, люди выходили на улицы из-за результатов парламентских выборов.

Президент Сербии Александар Вучич назвал протесты в Белграде "цветными революциями".

В марте 2025 года вице-премьер-министр Сербии Александр Вулин заявил, что российские спецслужбы помогали сдерживать многомесячные антиправительственные протесты.

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