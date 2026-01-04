Внешняя торговля России в 2025 году продемонстрировала дальнейшую деградацию, - разведка
По итогам 2025 года внешняя торговля России продемонстрировала дальнейшую деградацию на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры и сохраняющихся ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
Разведка отмечает, что ключевыми факторами стали падение мировых цен на энергоресурсы и действие квот на добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+, которые непосредственно ударили по базовому источнику валютных поступлений.
Доля топливно-энергетических товаров в структуре экспорта снизилась до 54,9% с 61,6% годом ранее, что лишь подчеркивает ослабление энергетического сектора.
Дополнительным негативным сигналом стало падение экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 10,3%, что говорит о потере позиций даже в сегментах, которые ранее считались относительно устойчивыми.
Сокращение импорта было обусловлено прежде всего уменьшением на 8,7% ввоза инвестиционных товаров - машин, оборудования и транспортных средств. Это прямо указывает на сворачивание инвестиционной активности и ухудшение перспектив модернизации промышленности
. На этом фоне рост импорта товаров широкого потребительского спроса, в частности продовольствия (+14,2%) и продукции химической промышленности (+2,6%), приобретает вид вынужденной компенсации внутренних дисбалансов, а не признаки экономического восстановления.
Китай остается крупнейшим торговым партнером России: на него приходится около 27% экспорта и 45% импорта, что соответствует уровню 2024 года.
В то же время в двусторонней торговле с КНР зафиксировано сокращение экспорта нефти на 7,6% и угля - на 11%, что дополнительно ослабляет позиции Москвы даже на ключевом для нее направлении.
В СВР отметили, что в целом эти показатели отражают постепенную и болезненную структурную трансформацию российской экономики под давлением западных санкций.
Существенное снижение экспорта нефти и газа сокращает валютные поступления и повышает уязвимость федерального бюджета к колебаниям рыночной конъюнктуры. Рост экспорта химической продукции и металлов носит ограниченный, восстановительный характер и не способен компенсировать потери энергетического сектора.
В то же время падение импорта производственного оборудования будет сдерживать обновление промышленности и затягивать экономическое восстановление. Усиление зависимости от Пекина лишь закрепляет асимметричную модель внешней торговли, в которой Китай все больше выступает не рынком сбыта, а основным поставщиком промышленной продукции для России.
Обвал экономики в России
Напомним, ранее Служба внешней разведки сообщала, что в России производители одежды и обуви массово сворачивают свой бизнес из-за роста налогов и штрафов. При этом касается это преимущественно именно российских производителей - иностранные чувствуют себя на фоне этих событий очень хорошо.
По данным украинской разведки, российская финансовая и институциональная система в целом все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.
Российская экономика также сталкивается с увеличивающимся давлением со стороны "дружественных" стран, которые быстро занимают ниши, остающиеся пустыми из-за инвестиционной паузы.
Также недавно Россия впервые закупила для АЭС критические турбогенераторы в Китае, что подчеркивает слабость собственного машиностроения. Это событие сигнализирует о глубокой технологической зависимости Москвы от Пекина.
Кроме того, российская экономика страдает не только из-за санкций и войны в Украине. Вечная мерзлота в критически важных для российской экономики регионах начинает таять - что угрожает важной инфраструктуре россиян.