У зону ППО Тайваню увійшли 11 літаків Китаю на тлі візиту делегації США

Раніше Міноборони Тайваню повідомило, що зафіксувало біля острова 21 військовий літак і шість військових кораблів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

При цьому після візиту на острів спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, на Тайвань прибула делегація з п'яти американських конгресменів, яку очолює сенатор Ед Маркі.

Приїзд на Тайвань американської делегації на чолі зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі на початку серпня призвів до чергового витка напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

Новина про візит Пелосі була в топі у всіх світових ЗМІ, за її літаком стежили буквально в онлайн режимі. Китайська влада намагалася нагадати США про свій суверенітет над Тайванем і заявляла, що приїзд спікера Палати представників є прямим його порушенням. На підкріплення своєї позиції китайські війська проводили навчання біля Тайваню, з метою безпеки візит Пелосі прикривав американський флот.

В результаті її приїзд все-таки відбувся, вона зустрілася з керівництвом Тайваню, заявила про підтримку і безнапасно покинула Острів. Але Китай все ж ввів проти неї санкції.

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