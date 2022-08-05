Китай запроваджує санкції проти Пелосі: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Китаю, повідомляє Bloomberg News .

Крім того, санкції торкнуться і її найближчих родичів. Таке рішення Китай ухвалив після поїздки Пелосі до Тайваню.

Як повідомлялось, раніше Пелосі заявила, що Китаю слід "негайно" припинити пуски ракет поблизу Тайваню, які Пекін влаштував під час своїх військових навчань.

Нагадаємо, Китай обмежив свою торгівлю з Тайванем на тлі підвищеної напруженості через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на острів.

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