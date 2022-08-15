В зону ПВО Тайваня вошли 11 самолетов Китая на фоне визита делегации США

Ранее Минобороны Тайваня сообщило, что зафиксировало у острова 21 военный самолет и шесть военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

При этом после визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси, на Тайвань прибыла делегация из пяти американских конгрессменов, которую возглавляет сенатор Эд Марки.

Приезд на Тайвань американской делегации во главе со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа привел к очередному витку напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Новость о визите Пелосе была в топе у всех мировых СМИ, за ее самолетом следили буквально в онлайн режиме. Китайские власти пытались напомнить США о своем суверенитете над Тайванем и заявляли, что приезд спикера Палаты представителей является прямым его нарушением. В подкрепление своей позиции китайские войска проводили учения возле Тайваня, в целях безопасности визит Пелоси прикрывал американский флот.

В итоге ее приезд все-таки состоялся, она встретилась с руководством Тайваня, заявила о поддержке и благополучно покинула остров. Но Китай все же ввел против нее санкции.

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