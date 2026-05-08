В зоне отчуждения бушует масштабный пожар в лесу, огонь быстро распространяется (видео)

По данным спасателей, ориентировочная площадь пожара уже превысила 1100 гектаров.

Ситуацию осложняют сухая погода, сильные порывы ветра и минная опасность на отдельных участках территории. Из-за угрозы взрывоопасных предметов в части лесных кварталов работы по тушению временно не проводят.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб. Спасатели работают в усиленном режиме, пытаясь локализовать очаги возгорания и не допустить дальнейшего распространения огня.

В ГСЧС также обнародовали видео и фото с места масштабного пожара.