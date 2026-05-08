RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В зоне отчуждения бушует масштабный пожар в лесу, огонь быстро распространяется (видео)

09:00 08.05.2026 Пт
1 мин
Ориентировочная площадь пожара уже составляет более 1100 гектаров
aimg Ирина Глухова
Фото: в зоне отчуждения бушует масштабный пожар в лесу (t.me/dsns_telegram)

В зоне отчуждения в Киевской области бушует лесной пожар. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по территории и охватывает новые участки леса.

По данным спасателей, ориентировочная площадь пожара уже превысила 1100 гектаров.

Ситуацию осложняют сухая погода, сильные порывы ветра и минная опасность на отдельных участках территории. Из-за угрозы взрывоопасных предметов в части лесных кварталов работы по тушению временно не проводят.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб. Спасатели работают в усиленном режиме, пытаясь локализовать очаги возгорания и не допустить дальнейшего распространения огня.

В ГСЧС также обнародовали видео и фото с места масштабного пожара.

Фото: в зоне отчуждения в Киевской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара площадью более 1100 гектаров (t.me/dsns_telegram)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская областьПожар