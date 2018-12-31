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Зонд NASA наблизився до межі Сонячної системи

Новини » Суспільство    31.12.2018 - 13:06
Зонд NASA наблизився до межі Сонячної системи
Ілюстративне фото (astro.cz)

Зонд знаходиться на відстані майже 4 млрд миль від Сонця

Космічний зонд New Horizons Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) наблизився до межі Сонячної системи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку NASA у Twitter.

Як повідомляється, зонд досяг найвіддаленішої дослідженої точки космосу.

"У найближчу добу New Horizons увійде в історію! Космічний корабель NASA наближається до найбільш далекого об'єкту, будь-коли дослідженого космічним кораблем - 4 млрд миль від Сонця і приблизно 1 млрд миль від Плутона", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Ультіма-Туле найстаріше космічне тіло, сфотографоване людством. Момент наближення транслюватиметься у прямому ефірі 1 січня 2019 року.

Космічне тіло Ультіма-Туле виявили в 2014 році за допомогою космічного телескопа Hubble.

Нагадаємо, раніше повдіомлялося, що з космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида (США), стартувала на орбіту ракета-носій Falcon 9 із супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна була вивести на космічну орбіту понад 60 мікросупутників. Ракета Falcon 9 стартувала з бази Військово-повітряних сил США Ванденберг, розташованій у Каліфорнії.

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