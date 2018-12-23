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У США запустили ракету Falcon 9 з новітнім GPS-супутником

Новини » Суспільство    23.12.2018 - 18:25
У США запустили ракету Falcon 9 з новітнім GPS-супутником
Фото: ракета-носій Falcon 9 (twitter.com/spacex)

Запуск ракети 22 грудня був перенесений через несприятливі погодні умови

З космодрому на мисі Канаверал, штат Флорида (США), стартувала на орбіту ракета-носій Falcon 9 із супутником системи глобального позиціонування третього покоління GPS III Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення компанії-розробника ракети SpaceX у Twitter.

У США запустили ракету Falcon 9 з новітнім GPS-супутником

Відзначимо, раніше SpaceX відкладала запуск ракети чотири рази. Так, в останній раз, у суботу, 22 грудня, запуск був перенесений через несприятливі погодні умови, а саме сильний вітер у верхніх шарах атмосфери.

У США запустили ракету Falcon 9 з новітнім GPS-супутником

Додамо також, Falcon 9 є носієм супутника GPS III вагою 3,8 тонни, який стане першим апаратом третього покоління у планованому орбітальному угрупованні з 32 супутників. Варто зазначити, що подібні супутники повинні поступово замінити собою застарілі апарати, які на даний момент забезпечують GPS-сигнал по всьому світу.

Так, спочатку супутник планується розмістити на висоті близько 1 тисячі км над планетою, а потім переправити на середню навколоземну орбіту - в 20 тис. км над Землею.

Нагадаємо, 20 грудня SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon 9 з новітнім супутником геолокації GPS для ВПС США. Згідно з вимогами місії, SpaceX не намагатиметься повернути першу сходинку Falcon 9 на Землю після виведення супутника на орбіту.

Відзначимо, спочатку запуск повинен був відбутися 18 грудня. Він затримувався через вітер, а потім через неточні показники сенсорів першого ступеня. 19 грудня SpaceX знову відклала запуск для додаткової перевірки сенсорів першого ступеня.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на космічну орбіту понад 60 мікросупутників. Ракета Falcon 9 стартувала з бази Військово-повітряних сил США Ванденберг, розташованій у Каліфорнії.

SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 64 мікросупутниками SpaceX запустила катарський супутник на орбіту
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