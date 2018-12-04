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SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 64 мікросупутниками

Новини » Телеком & IT    04.12.2018 - 05:18
SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 64 мікросупутниками
Фото: Falcon9 (Spacex)

Супутники будуть розташовані на низькій сонячно-синхронній орбіті на замовлення компаній і влади 17 країн

Компанія SpaceX успішно запустила ракету-носій Falcon 9, яка повинна вивести на космічну орбіту понад 60 мікросупутників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американської компанії.

Ракета Falcon 9 стартувала з бази Військово-повітряних сил США Ванденберг, розташованої в Каліфорнії.

64 мікросупутники, які є на її борту, будутьрозташовані на низькій сонячно-синхронній орбіті за замовленням компаній і влади 17 країн, зокрема Великої Британії, Німеччини, Південної Кореї, США, Австралії, Канади і т. ін.

Згідно з інформацією на сайті компанії, запуск був проведений за співпраці з приватною компанією Spaceflight Industries.

Спочатку старт був призначений на 19 листопада, проте кілька разів переносився.

Цей запуск став 19 за рахунком у 2018 році.

Нагадаємо, в жовтні зі стартового майданчика на базі ВПС СШС Ванденберг в Каліфорнії стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX з аргентинським супутником SAOCOM-1A.

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