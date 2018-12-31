Зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы

Иллюстративное фото (astro.cz)

Зонд находится на расстоянии почти 4 млрд миль от Солнца

Космический зонд New Horizons Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приблизился к границе Солнечной системы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу NASA в Twitter.

Как сообщается, зонд достиг самой отдаленной исследованной точки космоса.

"В ближайшие сутки New Horizons войдет в историю! Космический корабль NASA приближается к самому дальнему объекту, когда-либо исследованному космическим кораблем - 4 млрд миль от Солнца и приблизительно 1 млрд миль от Плутона", - говорится в сообщении.

In less than 48 hours, New Horizons will make history! The team at @JHUAPL is preparing for the #NewYears flyby of #UltimaThule, the farthest object explored by a spacecraft ever - 4 billion miles from the Sun and ~1 billion miles from Pluto. pic.twitter.com/3EiB2bmOKy — NASA New Horizons (@NASANewHorizons) December 30, 2018

Отмечается, что Ультима-Туле самое старое космическое тело, сфотографированное человечеством. Момент приближения будет транслироваться в прямом эфире 1 января 2019 года.

Космическое тело Ультима-Туле обнаружили в 2014 году с помощью космического телескопа Hubble.

Напомним, ранее сообщалось, что с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США), стартовала на орбиту ракета-носитель Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале декабря компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна была вывести на космическую орбиту более 60 микроспутников. Ракета Falcon 9 стартовала с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, расположенной в Калифорнии.