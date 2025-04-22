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Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов

США, Вторник 22 апреля 2025 10:28
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Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов Фото: Цены на золото достигли 3500 долларов впервые в истории (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Золото продолжило стремительный рост, впервые превысив 3500 долларов за унцию. Опасения, что президент Дональд Трамп может уволить главу ФРС США Джерома Пауэлла, спровоцировали отток средств из американских акций, облигаций и доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Цены на золото 22 апреля выросли на 2,2% после скачка на 2,9% на предыдущей сессии. Трамп призвал ФРС немедленно снизить процентные ставки, что было расценено как угроза независимости центрального банка, что привело к падению доллара до самого низкого уровня с 2023 года.

Единственный безопасный актив: золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов

"Продавайте Америку"

"Быстрый рост золота в этом году говорит мне, что рынки меньше доверяют США, чем когда-либо", - сказала Ли Лян Ле, аналитик Kallanish Index Services. "История о "торговле на Трампе" превратилась в историю о "продавайте Америку", - сказала она.

Золото выросло на треть в 2025 году, поскольку торговые противоречия взбудоражили рынки и подорвали доверие к долларовым активам, что усилило некоторые традиционные убежища. Потоки в обеспеченные слитками биржевые фонды и покупки центральных банков поддержали подъем, и цены росли каждый месяц в этом году.

Банки стали все более позитивно относиться к золоту, поскольку ралли этого года становилось все сильнее. Среди них Goldman Sachs Group прогнозирует, что металл может достичь 4000 долларов за унцию в середине следующего года.

Золото может быть "единственным по-настоящему безопасным активом", поскольку инвесторы подвергают сомнению американские активы, включая казначейские облигации, считает инвестбанк Jefferies.

Напомним, опасения по поводу американской экономики привели к падению курса доллара к мировым валютам до минимума за три года.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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