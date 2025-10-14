Золото и серебро обновили исторические рекорды на мировых рынках

Мировые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды на фоне экономической неопределенности и ожидаемого снижения процентных ставок в США. Спрос на "безопасные" активы растет также из-за напряженности в торговле между США и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters .

Спотовое золото подорожало до 4179,48 долларов за унцию, а фьючерсы в США - до 4187,5 долларов. В Сингапуре утром оно торговалось на уровне 4140 долларов, после роста более чем на 2% накануне. С начала года цена выросла более чем на 50%.

Рекорд показало и серебро - около 53 долларов за унцию, что стало следствием исторического "короткого сквиза" на лондонском рынке. Это превысило предыдущий максимум, зафиксированный еще в 1980 году.

Рост цен на драгоценные металлы поддерживают геополитическое напряжение, закупки центробанков и стремительный спрос на активы-убежища. Аналитики Bank of America и Societe Generale прогнозируют, что к 2026 году золото может подорожать до 5000 долларов за унцию, а Standard Chartered повысил прогноз на следующий год до 4488 долларов.

Стоит заметить, что цена на платину выросла на 1,9% до 1677,0 долларов, а на палладий - на 2,1% до 1505,75 долларов.

Напомним, в апреле 2025 года золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов за унцию.