Главная » Бизнес » Экономика

Золото и серебро обновили исторические рекорды на мировых рынках

США, Вторник 14 октября 2025 09:30
Золото и серебро обновили исторические рекорды на мировых рынках Иллюстративное фото: золото и серебро обновили исторические рекорды на мировых рынках (flickr com)
Автор: Наталья Кава

Мировые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды на фоне экономической неопределенности и ожидаемого снижения процентных ставок в США. Спрос на "безопасные" активы растет также из-за напряженности в торговле между США и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Спотовое золото подорожало до 4179,48 долларов за унцию, а фьючерсы в США - до 4187,5 долларов. В Сингапуре утром оно торговалось на уровне 4140 долларов, после роста более чем на 2% накануне. С начала года цена выросла более чем на 50%.

Рекорд показало и серебро - около 53 долларов за унцию, что стало следствием исторического "короткого сквиза" на лондонском рынке. Это превысило предыдущий максимум, зафиксированный еще в 1980 году.

Рост цен на драгоценные металлы поддерживают геополитическое напряжение, закупки центробанков и стремительный спрос на активы-убежища. Аналитики Bank of America и Societe Generale прогнозируют, что к 2026 году золото может подорожать до 5000 долларов за унцию, а Standard Chartered повысил прогноз на следующий год до 4488 долларов.

Стоит заметить, что цена на платину выросла на 1,9% до 1677,0 долларов, а на палладий - на 2,1% до 1505,75 долларов.

Напомним, в апреле 2025 года золото впервые в истории подорожало до 3500 долларов за унцию.

Торговое напряжение между США и Китаем

Китай 9 октября ввел строгие ограничения на экспорт редкоземельных минералов и связанных с ними технологий, что сразу обострило торговую напряженность с США. В ответ Вашингтон 11 октября объявил о введении 100% пошлин на китайские товары и введении контроля за экспортом всего критически важного программного обеспечения.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что принял это решение из-за "чрезвычайно агрессивной позиции" Пекина. Новые ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или даже раньше. После заявлений Трампа крипторынок подвергся резкому обвалу - сумма ликвидаций превысила 18 миллиардов долларов, что стало самым большим падением в истории, по данным CoinGlass.

