"Это видно сразу": стилист сделала заявление о парике Кейт Миддлтон

Понедельник 08 сентября 2025 20:29
"Это видно сразу": стилист сделала заявление о парике Кейт Миддлтон Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Руслана Бела

Недавние изменения в образе Кейт Миддлтон, спровоцировали слухи о том, что герцогиня начала носить парик на фоне борьбы с раком. И это заметили не только фаны, но и эксперты.

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина парикмахер-стилист Руслана Бела рассказала, что думает о внезапных изменениях Кейт и почему в этом нет ничего плохого.

Правда ли, что Миддлтон носит парик

По мнению стилиста, Кейт примерила не "классический" парик, а современную систему для волос.

"Это прекрасный пример того, как системы для волос могут дарить желаемый образ и уверенность, даже когда собственные волосы не имеют такой густоты или структуры. Я часто говорю клиентам, что когда мы видим публичную личность с идеальной прической, то важно понимать: это не всегда "свои волосы". В половине случаев - это вспомогательные технологии", - пояснила парикмахер.

"Сегодня в мире бьюти абсолютно нормально пользоваться системами для волос. Да, безусловно, что Кейт пользуется ею. И мне как опытному стилисту-парикмахеру это видно сразу, даже по фото. Структура волос, густота, и возможности укладки естественных волос Кейт очень отличаются от того, что она носит сейчас. И наши с вами знания о болезни герцогини лишь подтверждают то, что я вижу - удачный подбор системы", - отметила она.

Новый цвет волос Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Сейчас, добавила Руслана, системы для волос это абсолютно нормальная бьюти-практика. Многие из звезд и публичных личностей используют их ежедневно. И не только женщины, но и мужчины, подчеркнула стилист.

"Вот и Миддлтон использовала современное решение для своей красоты и даже коррекции самочувствия. Если современные технологии дают человеку возможность выглядеть так, как он мечтает: иметь густоту, блеск, форму и чувствовать уверенность в себе - я считаю, что это классно", - отметила парикмахер.

"Кейт - яркий пример того, что теперь системы не стоит воспринимать как "обман", а как современный инструмент для поддержания образа и внутренней силы", - резюмировала она.

Кейт Миддлтон Волосы Стилист
