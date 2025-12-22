ua en ru
Оккупационные власти Луганской области распродают имущество, - ЦНС

Украина, Луганск, Понедельник 22 декабря 2025 00:35
UA EN RU
Оккупационные власти Луганской области распродают имущество, - ЦНС Фото: Луганская область (t.me itsdonetsk)
Автор: Никончук Анастасия

На ВОТ Луганской области объявлены планы по продаже так называемого государственного имущества. Решение на 2026 год подается как способ закрыть бюджетные провалы, однако фактически свидетельствует о нарастающих финансовых проблемах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Оккупационные структуры на Луганщине официально признали дефицит средств, заявив о запуске масштабной приватизации.

Продажу активов называют "оптимизацией расходов", однако озвученные цифры и механизмы указывают на экстренный характер таких мер и отсутствие устойчивых источников доходов.

Приватизация как признак бюджетного кризиса

Минимальный план предусматривает выручку не менее 120 млн рублей. Этот показатель напрямую указывает на нехватку средств в бюджете оккупационного образования и снижение объемов дотаций из России.

Собственных доходов у структуры фактически нет, поэтому ставка делается на распродажу активов.

Под угрозой любые объекты

Под категорию "незадействованного имущества" могут попасть административные здания, предприятия и элементы инфраструктуры.

Речь идет об объектах, которые являются собственностью народа Украины, но используются оккупационной администрацией как источник быстрого пополнения казны.

Закрытые схемы и лояльные покупатели

По данным инсайдеров ЦНС, участие в приватизации будет ограничено.

Покупателями станут структуры, связанные с администрацией, для которых предусмотрены закрытые процедуры, ручное согласование и заниженная оценка активов.

В результате происходит контролируемое перераспределение собственности между приближенными группами.

Отсутствие развития и колониальный подход

Такая «приватизация» не направлена на экономическое восстановление. Это распродажа украинского государственного и коммунального имущества ради временного латания бюджетных дыр.

Ресурсы ВОТ используются для поддержания режима, а не в интересах местных жителей.

Напоминаем, что во временно оккупированном Алчевске зафиксированы многочисленные случаи стрептодермии среди школьников, однако учебный процесс продолжается в обычном режиме: очное обучение не приостановлено, карантинные ограничения отсутствуют, а формат дистанционных занятий не применяется, что существенно повышает риски распространения инфекции и создает прямую угрозу здоровью детей.

Отметим, что в Ялте на плато Ай-Петри территории, которые изначально планировались для развития горнолыжной инфраструктуры, активно выводятся под частную застройку, при этом даже после общественного резонанса и официальных решений о демонтаже незаконных объектов большинство таких строений продолжает оставаться на своих местах.

