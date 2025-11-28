Шахтные воды Донбасса: оккупанты продвигают токсичный суррогат как "временное решение"

Оккупационные власти на временно оккупированной Донетчине начали информационную подготовку населения к употреблению шахтных вод как "альтернативы" питьевому водоснабжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Аналитики ЦНС фиксируют: Россия запускает кампанию по легализации использования шахтных вод как "временного решения", подменяя разрушенную инфраструктуру токсичным суррогатом.

По оценкам экспертов, шахтные воды Донбасса содержат чрезмерную минерализацию, тяжелые металлы, сульфаты, нефтепродукты, радионуклиды и промышленные химикаты - даже российские экологи признают, что они могут быть только техническими, утверждают в ЦНС.

Параллельно оккупационные власти продвигают пропаганду об "успешном опыте Кузбасса", пытаясь заставить людей поверить, что шахтная вода может стать "новым ресурсом".

В ЦНС установили, что технологии, которые используют в российских промышленных регионах, не обеспечивают удаление радионуклидов, тяжелых металлов и ядовитых органических соединений.

В поднятых шахтных водах Донбасса фиксируются свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, а также остатки мононитрохлорбензола - критически токсичного вещества. Воду из таких резервуаров ни в коем случае нельзя пить.

Радиационный фактор

Ситуацию осложняет радиационный фактор. Так, на шахте "Юнком", где в 1979 году был осуществлен подземный ядерный взрыв, оккупационные власти еще в 2018 году прекратили откачку воды. Это привело к затоплению выработок и риску разгерметизации радиоактивной капсулы.

Специалисты предупреждают: подземная радиация может попасть в водоносные горизонты, после чего любая "очистка" становится технически невозможной.

"Канал "Сиверский Донец - Донбасс" разрушен, водозаборы находятся в зоне боевых действий, а инженерная инфраструктура либо уничтожена, либо неуправляема. Вместо инвестиций в ремонт оккупационная администрация пытается маскировать катастрофу, предлагая яд под видом воды", - информируют в ЦНС.

Специалисты предупреждают: употребление шахтной воды создает прямую угрозу здоровью.

Тяжелые металлы накапливаются в печени и костях, вызывают анемию, поражение почек, неврологические нарушения, а у детей - задержку развития и повышенный риск онкологических заболеваний.

Радионуклиды усиливают канцерогенный эффект. Избыток солей вызывает гипертонию, сердечную недостаточность и дегидратацию.