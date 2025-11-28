ua en ru
Пт, 28 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Шахтные воды Донбасса: оккупанты продвигают токсичный суррогат как "временное решение"

Временно оккупированные территории Украины, Пятница 28 ноября 2025 04:41
UA EN RU
Шахтные воды Донбасса: оккупанты продвигают токсичный суррогат как "временное решение" Фото: люди в оккупированном Донецке стоят в очереди за питьевой водой (Telegram itsdonetsk)
Автор: Марина Балабан

Оккупационные власти на временно оккупированной Донетчине начали информационную подготовку населения к употреблению шахтных вод как "альтернативы" питьевому водоснабжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Аналитики ЦНС фиксируют: Россия запускает кампанию по легализации использования шахтных вод как "временного решения", подменяя разрушенную инфраструктуру токсичным суррогатом.

По оценкам экспертов, шахтные воды Донбасса содержат чрезмерную минерализацию, тяжелые металлы, сульфаты, нефтепродукты, радионуклиды и промышленные химикаты - даже российские экологи признают, что они могут быть только техническими, утверждают в ЦНС.

Параллельно оккупационные власти продвигают пропаганду об "успешном опыте Кузбасса", пытаясь заставить людей поверить, что шахтная вода может стать "новым ресурсом".

В ЦНС установили, что технологии, которые используют в российских промышленных регионах, не обеспечивают удаление радионуклидов, тяжелых металлов и ядовитых органических соединений.

В поднятых шахтных водах Донбасса фиксируются свинец, кадмий, мышьяк, ртуть, а также остатки мононитрохлорбензола - критически токсичного вещества. Воду из таких резервуаров ни в коем случае нельзя пить.

Радиационный фактор

Ситуацию осложняет радиационный фактор. Так, на шахте "Юнком", где в 1979 году был осуществлен подземный ядерный взрыв, оккупационные власти еще в 2018 году прекратили откачку воды. Это привело к затоплению выработок и риску разгерметизации радиоактивной капсулы.

Специалисты предупреждают: подземная радиация может попасть в водоносные горизонты, после чего любая "очистка" становится технически невозможной.

"Канал "Сиверский Донец - Донбасс" разрушен, водозаборы находятся в зоне боевых действий, а инженерная инфраструктура либо уничтожена, либо неуправляема. Вместо инвестиций в ремонт оккупационная администрация пытается маскировать катастрофу, предлагая яд под видом воды", - информируют в ЦНС.

Специалисты предупреждают: употребление шахтной воды создает прямую угрозу здоровью.

Тяжелые металлы накапливаются в печени и костях, вызывают анемию, поражение почек, неврологические нарушения, а у детей - задержку развития и повышенный риск онкологических заболеваний.

Радионуклиды усиливают канцерогенный эффект. Избыток солей вызывает гипертонию, сердечную недостаточность и дегидратацию.

Как Москва разыгрывает "гуманитарную помощь" на Донбассе

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦНС писало о том, что под видом гуманитарной инициативы на Донбассе разворачивается масштабная схема по освоению российских средств.

Москва направила десятки миллионов рублей на восстановление водопроводных систем и обеспечение городов водой. Вместо реального ремонта коммуникаций оккупационные власти организовывают "марафоны помощи" и раздают пластиковые ведра.

По оценкам экспертов, эти действия - попытка прикрыть масштабные хищения и отчитаться перед Москвой о "выполнении задач".

Читайте РБК-Украина в Google News
Водоснабжение
Новости
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает