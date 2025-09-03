Золото обновляет рекорды на фоне падения доллара и становится главным защитным активом
Золото подорожало более чем на 34% с начала года. Спрос со стороны центробанков и инвесторов укрепил его позиции как защитного актива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рост цен и прогнозы аналитиков
Последний рост цен на золото был вызван ожиданиями снижения ставок в США, сомнениями в независимости Федеральной резервной системы и высоким спросом со стороны инвесторов и центробанков. По оценкам аналитиков, котировки могут достичь новых рекордов в ближайшие недели.
Спотовое золото 2 сентября обновило максимум на уровне 3527,5 доллара за унцию. Эксперты прогнозируют диапазон 3600-3900 долларов в ближайшей перспективе и не исключают достижения отметки 4000 долларов в 2026 году, если сохранятся экономическая и геополитическая неопределенность.
reuters.com
Долгосрочные тенденции
С начала года золото подорожало более чем на 34%. Прогноз средней цены на 2025 год повышался с января по июль - от 2756 до 3220 долларов за унцию, согласно опросам Reuters.
Рынки ожидают снижения ставки ФРС уже в сентябре после заявления главы Джерома Пауэлла о росте рисков для занятости. Это усилило позиции золота как защитного актива.
Роль доллара и политические риски
"Поддерживает золото негативный прогноз по доллару, основанный на ожиданиях снижения ставок ФРС, оттоке инвесторов из американских активов и неопределенности из-за тарифов", - отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста.
Доллар упал почти на 11% с января, когда Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Более слабый доллар делает золото, номинированное в американской валюте, дешевле для держателей других валют.
Критика Трампом Пауэлла и попытки сместить члена Совета управляющих Лизу Кук усилили сомнения в независимости ФРС. Это также стимулировало покупки золота.
Центральные банки и мировой спрос
"Наиболее сильным фактором остается возможное вмешательство в работу ФРС и сомнения в статусе доллара как защитного актива", - сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.
На рост интереса к золоту влияют геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной, а также активные закупки центробанков, особенно в развивающихся странах. Центробанк Китая в июле девятый месяц подряд увеличивал свои золотые резервы.
По данным World Gold Council, центробанки планируют увеличивать долю золота в резервах и сокращать долларовые активы в течение ближайших пяти лет.
"Сочетание роста цен на золото и накопления центробанками привело к резкому увеличению его доли в резервах", - отметил аналитик Deutsche Bank по драгоценным металлам Майкл Хсю.
Напомним, золото в апреле этого года впервые превысило отметку 3500 долларов за унцию. Это произошло на фоне торговой войны и намерений Трампа уволить главу ФРС США Джерома Пауэлла.
Тогда опасения по поводу американской экономики привели к падению курса доллара к мировым валютам до минимума за три года.