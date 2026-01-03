ua en ru
Долг из зарплат и дефицит воды: что происходит на оккупированной Луганщине

Луганская область, Суббота 03 января 2026 10:20
UA EN RU
Долг из зарплат и дефицит воды: что происходит на оккупированной Луганщине Фото: в Луганской области наблюдается дефицит воды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированной Луганской области наблюдается дефицит воды, а российские инвесторы не выплачивают горнякам обещанную заработную плату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Алексея Харченко.

"Несмотря на многочисленные обещания, с горняками в так называемой "ЛНР" российские инвесторы не рассчитались накануне Нового года. В частности, на шахте "Белореченская", что возле Лутугино, выдали лишь часть средств, которые должны были поступить четыре месяца назад", - сообщил Харченко.

При этом, по его словам, добыча энергетического угля марки "Г" на указанном объекте продолжалась в течение всего года.

Кроме того, у оккупантов не хватает мощностей обеспечить непрерывное водоснабжение Алчевска и Перевальска.

"Так, подача воды в Алчевск сократилась на 80 %. Почувствовали ограничения и жители Перевальска. В январе на местной насосной станции уровень воды в резервуарах снизился до критической отметки", - рассказал глава ОВА.

Ситуация в Луганской области

Напомним, на оккупированной Луганщине местные жители страдают от острого дефицита воды и тепла: водопроводные краны в населенных пунктах остаются сухими неделями, а в многоэтажках приходится использовать лишь ту воду, которую удается слить из системы отопления. При этом любые попытки улучшить бытовые условия могут обернуться штрафами.

Также ранее мы сообщали, что в Луганске река Лугань превратилась в токсичный коллектор: промышленные предприятия систематически сбрасывают отходы прямо в воду, создавая угрозу для экологии и здоровья местных жителей.

Луганск Водоснабжение Война в Украине
