Снять до 20 000 гривен без света: где точно работают банкоматы в блэкаут и как найти отделение

Главное:

Где точно работает: Сеть POWER BANKING насчитывает 2 400 отделений с генераторами и резервной связью.

Сеть POWER BANKING насчитывает 2 400 отделений с генераторами и резервной связью. Банкоматный роуминг: Вы можете снять деньги в банкомате любого банка-участника сети (Приват, Ощад, ПУМБ и т.д.) как в "своем".

Вы можете снять деньги в банкомате любого банка-участника сети (Приват, Ощад, ПУМБ и т.д.) как в "своем". Лимиты: В среднем можно снять от 10 000 до 20 000 грн в сутки за одну операцию.

В среднем можно снять от 10 000 до 20 000 грн в сутки за одну операцию. Локации: Кроме банков, работающие точки есть в метро, стратегических больницах и крупных "Пунктах незламности".

Кроме банков, работающие точки есть в метро, стратегических больницах и крупных "Пунктах незламности". Запас наличных: НБУ все же советует иметь наличку на 2-3 дня для расчетов в местах, где терминалы не работают из-за отсутствия интернета.

Как сообщили в НБУ, по Украине развернута сеть POWER BANKING - отделения банков, которые будут работать и предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время блэкаута.

Отделения такой сети будут работать в максимально приближенном к стандартному формате. Самые востребованные услуги: получение наличных, осуществление платежей - доступны без ограничений всем клиентам.

В НБУ отмечают, что из-за отсутствия света банкоматы в ТРЦ или такие, которые установлены в жилых домах, могут не работать. А вот банкоматы сети POWER BANKING будут доступны.

Кроме того, найти работающий банкомат можно в:

метро,

больницах,

стратегических объектах, которые не будут отключаться от электроэнергии,

в некоторых "Пунктах несокрушимости".

Сколько денег можно снять в "чужом" банкомате?

В большинстве отделений сети POWER BANKING действует "банкоматный роуминг". В среднем можно снять 10-20 тыс. грн на операцию/сутки.

Надо ли иметь запас наличных?

В НБУ советуют иметь запас наличных на несколько дней. Это нужно для того, чтобы иметь возможность рассчитываться за покупки в случае, когда не работают терминалы,