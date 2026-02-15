Снять до 20 000 гривен без света: где точно работают банкоматы в блэкаут и как найти отделение

Даже во время длительных отключений украинцы могут получить доступ к наличным. Благодаря "банкоматному роумингу" снять деньги можно в кассах и терминалах по всей стране.
О том, какие банки выдают до 20 тысяч гривен за раз и где их искать - в материале РБК-Украина.
Главное:
Как сообщили в НБУ, по Украине развернута сеть POWER BANKING - отделения банков, которые будут работать и предоставлять необходимые услуги клиентам даже во время блэкаута.
Отделения такой сети будут работать в максимально приближенном к стандартному формате. Самые востребованные услуги: получение наличных, осуществление платежей - доступны без ограничений всем клиентам.
В НБУ отмечают, что из-за отсутствия света банкоматы в ТРЦ или такие, которые установлены в жилых домах, могут не работать. А вот банкоматы сети POWER BANKING будут доступны.
Кроме того, найти работающий банкомат можно в:
В большинстве отделений сети POWER BANKING действует "банкоматный роуминг". В среднем можно снять 10-20 тыс. грн на операцию/сутки.
В НБУ советуют иметь запас наличных на несколько дней. Это нужно для того, чтобы иметь возможность рассчитываться за покупки в случае, когда не работают терминалы,