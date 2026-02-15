Зняти до 20 000 гривень без світла: де точно працюють банкомати у блекаут та як знайти відділення

Навіть під час тривалих відключень українці можуть отримати доступ до готівки. Завдяки "банкоматному роумінгу" зняти кошти можна в касах та терміналах по всій країні.
Про те, які банки видають до 20 тисяч гривень за раз та де їх шукати - у матеріалі РБК-Україна.
Головне:
Як повідомили у НБУ, по Україна розгорнуто мережу POWER BANKING - відділення банків, які будуть працювати та надавати необхідні послуги клієнтам навіть під час блекауту.
Відділення такої мережі працюватимуть у максимально наближеному до стандартного форматі. Найзатребуваніші послуги: отримання готівки, здійснення платежів - доступні без обмежень усім клієнтам.
У НБУ зазначають, що через відсутність світла банкомати у ТРЦ чи такі, що встановлені у житлових будинках, можуть не працювати. А от банкомати мережі POWER BANKING будуть доступні.
Крім того, знайти працюючий банкомат можна у:
У більшості відділень мережі POWER BANKING діє "банкоматний роумінг". У середньому можна зняти 10-20 тиc. грн на операцію/добу.
У НБУ радять мати запас готівки на декілька днів. Це потрібно для того, щоб мати змогу розраховуватися за покупки у випадку, коли не працюють термінали.,