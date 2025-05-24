Опять завод "Энергия"? В РФ говорят о "падении" БПЛА в промзоне Ельца после новой атаки

В Липецкой области (РФ) в ночь на 24 мая велась работа ПВО и раздавались взрывы, в регионе снова фиксировали беспилотники якобы из-за очередного "массированного налета". Снова мог быть поражен завод "Энергия" в городе Елец.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова .

Представители власти Липецкой области еще после трех часов ночи заявляли об угрозе атаки БПЛА.

А уже около пяти часов в области объявили о "красном уровне" дроновой угрозы для города Елец, а также для Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского муниципальных районов.

Между тем отметим, что в местных пабликах писали о взрывах, которые были слышны в районе как Липецка, так и в Ельце. Кроме того, росмедиа опубликована кадры, на которых показан вертолет в небе в Ельце.

Утром губернатор региона рассказал, что велась работа ПВО в Липецке и Ельце. По его словам, было "падение беспилотников в промышленной зоне Ельца".

"По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы. Угроза атаки БПЛА сохраняется!" - рассказывает российский чиновник.

Сообщение об очередном поражении завода "Энергия"

Добавим, что российское издание "Астра" со ссылкой на рассказы жителей Ельца пишет, что в ночь на 24 мая была очередная воздушная атака на завод "Энергия", который уже подвергался дроновым ударам сутками ранее, 23 мая.

Данное предприятие специализируется на производстве химических источников тока, а продукция завода "широко используется в различных секторах, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, морской транспорт и энергетический комплекс".

По информации росСМИ, в результате атаки "вспыхнул один из цехов, ранены 9 работников предприятия".