В России атакован важный завод ВПК: чем он особенный

В городе Елец Липецкой области Российской Федерации (РФ) атакован важный для российского военно-промышленного комплекса (ВПК) завод "Энергия". Сейчас предприятие остановило работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, завод производит:

аккумуляторы и батареи , которые враг применяет в беспилотных летательных аппаратах (БпЛА), авиации, морском флоте и радиотехнике;

, которые враг применяет в беспилотных летательных аппаратах (БпЛА), авиации, морском флоте и радиотехнике; литий-ионные и ртутно-цинковые элементы , которые применяются в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов;

, которые применяются в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов; электрохимические конденсаторы , которые применяют для нужд Министерства обороны России;

, которые применяют для нужд Министерства обороны России; светооптические энергетические установки, обеспечивающие автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.

В том же числе "Энергия" сотрудничает с Роскосмосом, Министерством внутренних дел (МВД) России, Федеральной службой безопасности (ФСБ), Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) и "Газпромом".

Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал".

"Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать. По состоянию на сейчас, после атаки завод приостанавливает работу", - добавил Коваленко.