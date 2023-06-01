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Снова "уронили" бомбу? В Белгороде прозвучал взрыв после пролета истребителя

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Белгород, Четверг 01 июня 2023 16:56
Снова "уронили" бомбу? В Белгороде прозвучал взрыв после пролета истребителя Иллюстративное фото: в Белгороде прозвучал взрыв после пролета истребителя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В российском Белгороде сегодня, 1 июня, прозвучал взрыв. Его местные жители услышали после пролета истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети россияне начали публиковать видео, на которых в небе над Белгородом заметен дым. В Telegram-каналах появилась информация о падении осколков в городе. После инцидента полиция перекрыла одну из улиц.

При этом на место происшествия уже прибыла скорая помощь. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Обновлено 17:15

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгороде на проезжую часть якобы упал БПЛА. При этом "известно о двух пострадавших и поврежден один автомобиль", добавил чиновник страны-агрессора.

При этом в сети появилась информация о "падении" еще одного беспилотника. На место происшествия выехали оперативные службы.

Фото: последствия взрывов в Белгороде (t.me/vvgladkov)

Падение бомб в Белгороде

Напомним, 21 апреля Белгород атаковали сами россияне. Они "случайно сбросили" из самолета на город авиационную бомбу.

На следующий день после инцидента в населенном пункте обнаружили еще одну авиабомбу, которая застряла под землей. Из-за этого в Белгороде эвакуировали около 3 тысяч человек.

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