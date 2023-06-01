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Знову "впустили" бомбу? У Бєлгороді пролунав вибух після прольоту винищувача

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Бєлгород, Четвер 01 червня 2023 16:56
Знову "впустили" бомбу? У Бєлгороді пролунав вибух після прольоту винищувача Ілюстративне фото: у Бєлгороді пролунав вибух після прольоту винищувача (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російському Бєлгороді сьогодні, 1 червня, пролунав вибух. Його місцеві мешканці почули після прольоту винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі росіяни почали публікувати відео, де в небі над Бєлгородом помітний дим. У Telegram-каналах з'явилася інформація про падіння уламків у місті. Після інциденту поліція перекрила одну з вулиць.

На місце події вже прибула швидка допомога. Інформація про постраждалих поки що відсутня.

Оновлено 17:15

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів, що у Бєлгороді на проїжджу частину нібито впав БПЛА. При цьому "відомо про двох постраждалих та пошкоджено один автомобіль", додав чиновник країни-агресора.

При цьому в мережі з'явилася інформація про падіння ще одного безпілотника. На місце пригоди виїхали оперативні служби.

Фото: наслідки вибухів у Бєлгороді (t.me/vvgladkov)

Падіння бомб у Бєлгороді

Нагадаємо, 21 квітня Бєлгород атакували самі росіяни. Вони "випадково скинули" з літака на місто авіаційну бомбу.

Наступного дня після інциденту у населеному пункті виявили ще одну авіабомбу, яка застрягла під землею. Через це у Бєлгороді евакуювали близько 3 тисяч осіб.

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