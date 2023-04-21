ua ru
Пт, 21 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Произошло "схождение боеприпаса": россияне признались, что сами бомбили Белгород

Новина українською →
Пятница 21 апреля 2023 00:09
Произошло "схождение боеприпаса": россияне признались, что сами бомбили Белгород Фото: россияне признались, что сами ударили по Белгороду (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Причиной взрыва в Белгороде назвали "внештатнное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34.

Об этом заявило Министерство обороны РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал . Раньше всех. Ну, почти.

Отмечается, что по данному факту уже проводится расследование. Пострадавших нет, повреждены жилые здания якобы тоже.

Также в российских пабликах появилось видео прилета.

Напомним, что 20 апреля жители российского города Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого на улице одного из районов появилась большая воронка, а один автомобиль забросило на крышу магазина.

Также утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков скулил из - за обстрела поселка Красное Щебекинского городского округа . В результате удара загорелось сенохранилище.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины
Эстония одобрила новый пакет помощи для Украины
DAILY
Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны
Катерина Гончароваруководитель РБК-Украина Travel Элла Либанова: В Украину вернется не меньше половины тех, кто бежал от войны