Произошло "схождение боеприпаса": россияне признались, что сами бомбили Белгород

Об этом заявило Министерство обороны РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал . Раньше всех. Ну, почти.

Отмечается, что по данному факту уже проводится расследование. Пострадавших нет, повреждены жилые здания якобы тоже.

Напомним, что 20 апреля жители российского города Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого на улице одного из районов появилась большая воронка, а один автомобиль забросило на крышу магазина.

Также утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков скулил из - за обстрела поселка Красное Щебекинского городского округа . В результате удара загорелось сенохранилище.

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