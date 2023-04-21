Произошло "схождение боеприпаса": россияне признались, что сами бомбили Белгород
Причиной взрыва в Белгороде назвали "внештатнное схождение боеприпаса" с российского самолета Су-34.
Об этом заявило Министерство обороны РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал . Раньше всех. Ну, почти.
Отмечается, что по данному факту уже проводится расследование. Пострадавших нет, повреждены жилые здания якобы тоже.
Также в российских пабликах появилось видео прилета.
Напомним, что 20 апреля жители российского города Белгород слышали громкий звук, похожий на взрыв. После этого на улице одного из районов появилась большая воронка, а один автомобиль забросило на крышу магазина.
Также утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков скулил из - за обстрела поселка Красное Щебекинского городского округа . В результате удара загорелось сенохранилище.
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