Снова отключения света в большинстве областей: графики "Укрэнерго" на 16 ноября

Обстрел энергетики Украины

Напомним, что в ночь на 8 ноября Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Ключевыми целями врага стала энергетическая инфраструктура страны.

В частности, в "Центрэнерго" сообщили, что этот обстрел стал самым массированным за время полномасштабной войны. В результате ударов дронами и ракетами, обе ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - остановились и прекратили генерировать электроэнергию.

Кроме того, 10 числа враг продолжит атаковать энергообъекты Украины, а 11 совершил очередную атаку по энергообъектам в трех областях - Харьковской, Одесской и Донецкой.

К слову, 12 ноября в "Полтаваоблэнерго" сообщили, что Полтавская область на тот момент уже пятый день отключена от единой энергосистемы Украины, которую РФ атаковала 8 числа.

В ночь на 13 ноября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской, Запорожской и Одесской областей. В результате обстрелов было повреждено оборудование.