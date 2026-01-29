Опять без света: "Укрэнерго" предупредило о графиках отключений на 30 января

Ситуация в энергосистеме Украины

Напомним, в ночь и утром 29 января россияне били по объектам энергетики в нескольких областях Украины. В результате обстрелов зафиксированы обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

С полуночи 29 января в Киеве ввели временные графики электроснабжения. Несмотря на значительный дефицит электроэнергии, энергетикам удалось ввести графики с тем объемом света, который сейчас доступен.

Отметим, с 14 января по поручению президента Украины Владимира Зеленского после серии российских ударов и ухудшения погодных условий в энергетике страны действует режим чрезвычайной ситуации.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, ситуация в энергосистеме является самой сложной с начала полномасштабной войны. Он подчеркнул, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

Тем временем премьер-министр Юлия Свириденко объявила, что международные партнеры объявили о намерении предоставить Украине новые пакеты помощи. В частности, они будут содержать генераторы.