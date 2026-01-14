Опять без света: в "Укрэнерго" предупредили об отключениях 15 января

Отмечается, что во всех регионах и в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных терактов против энергетики. При этом в "Укрэнерго" снова не назвали количество одновременно задействованных во время отключения очередей.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.